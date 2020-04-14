Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na "koronavirüsle mücadele" desteği Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ile Hong Konglu iş ortağı Mr. Kai Johan Jiang, koronavirüs salgınına karşı, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon liralık tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ile Hong Konglu iş ortağı Mr. Kai Johan Jiang, koronavirüs salgınına karşı, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon liralık tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Astaş Holding'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aşçı, aynı zamanda uluslararası bir dayanışmaya da öncülük etti.

Aşçı ve Hong Konglu iş ortağı Jiang, tüm dünyayı tehdit eden pandemiye karşı, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon liralık tıbbi malzeme bağışı yaptı. İş adamları, aynı zamanda önemli bir uluslararası dayanışma örneği göstermiş oldu.

Kaynak: AA