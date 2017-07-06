Astana Müzakerelerinden Sonuç Alınamadı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde düzenlenen Suriye müzakerelerinden sonuç alınamadı.



Şam rejimini temsilen toplantılarda yer alan başmüzakereci Beşar Jafari, Türkiye'nin tutumunu eleştirdi:



"Tüm ana konularda, Türkiye hariç, taraflar olumlu bir yaklaşımla müzakerelere başladı. Türkiye'nin Astana süreciyle ilgili politkasının negatif bir yaklaşım üzerine kurulu olduğu görüldü."



Diğer yandan, Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki Rakka kentine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri kent merkezine ilerlerken, çatışma bölgesinden tahliye edilen binlerce sivil daha kuzeyde kurulan kamplara yerleştiriliyor.



Yerel kaynaklar, IŞİD'in savaşçılarını Rakka'dan Deyrizor bölgesine kaydırdığını belirtiyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: sonuç müzakerelerinden euronews news Suriye Astana alınamadı Gepost: 06 juli 2017