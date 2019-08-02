Astana Görüşmeleri'nin ilk günü tamamlandı

Türkiye, Rusya ve İran'dan Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a gelen heyetler, Suriye'de devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla Astana Görüşmeleri'nin 13'üncüsünü dün başlattı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Suriye'de devam eden krize çözüm bulmak adına 13. Astana Görüşmeleri için masaya oturuldu. BM desteğiyle gerçekleşen barış görüşmeleriyle paralel olarak devam ettirilen 'Astana Müzakere Süreci' çerçevesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla yürütülecek toplantılar 2 gün sürecek.

İkili ve üçlü olarak gerçekleştirilen basına kapalı toplantılar gece yarısına doğru sona erdi.

Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye Anayasa Komitesi'nin nasıl oluşturulacağı sorusu henüz çözüme kavuşturulamazken, komitenin usulüyle ilgili bazı konularda anlaşma sağlandığını açıkladı. Alexander Lavrentiev, Eylül ayında Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili çalışmaların tamamlanacağına inandığını belirtti.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Astana sürecinin ilk gününde Suriye ile ilgili anlaşmaya varmak mümkün değildi ama görüşmeler bugün de devam edecek. Geir Pedersen'in bu konuda oldukça iyimser olduğunu ve yakın zamanda süreci sonuçlandırmaya hazır olduğunu biliyoruz. Muhtemelen eylül ayına kadar, çalışmaların tamamlanacağını ve Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının ilan edileceğini umuyoruz" sözleriyle süreçle ilgili olumlu beklentiler içinde olunduğunu ifade etti.

Ana toplantılar bugün düzenleniyor

Astana Görüşmeleri'nin ana toplantısı Beşar Esad rejimi ve silahlı muhalifler tarafından gönderilen heyetlerin katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Bugünkü toplantılarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcileri de gözlemci olarak hazır bulunacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığına göre, 13'üncü turun ana odak noktası "Suriye'deki mevcut durumun, özellikle İdlib'in ve ülkenin kuzeydoğusundaki sorunların tartışılması, hükümet ile muhalifler arasındaki güven inşası, Anayasa Komitesi'nin oluşturularak faaliyete geçirilmesi gibi konuların tartışıldığı siyasi diyalog sürecine daha fazla önem verilmesi" olacak.

Suriye'deki krizde farklı tarafları destekleyen Moskova, Tahran ve Ankara, 370 binden fazla insanın öldüğü, milyonlarca insanın mülteci olduğu ve ülkenin dört bir yanındaki tarihi anıtların tahrip edildiği savaşı sona erdirebilecek siyasi bir çözümün gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını ifade ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun internet sayfasında Suriye'deki faaliyetlerine özel bir bölüm oluşturduğunu duyurdu. "Suriye Misyonu" adı verilen bu sayfa, Moskova tarafından "Rus silahlı kuvvetlerinin uluslararası terörizmle mücadelesi hakkında sahte haberler ile mücadele ölçüsü" olarak tanımlanıyor. - NURSULTAN

Kaynak: İHA