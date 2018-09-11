Astana Garantörü Ülkelerin Heyet Başkanları, Suriye Özel Temsilcisi'yle Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanlarının dün ve bugün Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisiyle biraraya geldiği belirtilerek, "Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Astana garantörü ülkelerin heyet başkanları 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisiyle biraraya gelmişlerdir. Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir." - Ankara