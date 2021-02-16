Astana garantörleri Suriye'ye dair son gelişmeleri ele almak için 15. kez toplandı
16.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:39
Toplantıdan detaylar Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı.
Toplantıdan detaylar
Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı. Toplantıda, sahaya ve siyasi sürece ilişkin son durumun ele alınması, Beşşar Esed rejiminin uzlaşmaz tutumu yüzünden ilerleme kaydedemeyen Anayasa Komitesi görüşmelerinin akıbetinin de ağırlıklı olarak masaya yatırılması bekleniyor. Rusya heyeti basına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / RİA Novosti