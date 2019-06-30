Astana Finans Günleri yarın başlıyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Astana Finans Günleri, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

Söz konusu etkinlik kapsamında, bölgesel ve küresel finansal piyasaları şekillendirecek yeni fikirler ele alınacak.

Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) konsey üyeleri ve kurul temsilcilerinin bir araya geleceği Astana Finans Günleri'ne, uluslararası finans kuruluşlarından temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kaynak: AA