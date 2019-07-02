NUR Astana Finans Günleri etkinliğinin ikinci gününde Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nın açılışı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da EXPO 2017 fuar alanındaki açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra AIFC mahkemesi hakimleri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl faaliyete başlayan AIFC'ye olan yatırımcı ilgisinin önemine işaret ederek, "Bugün, dünya yatırımcılarının güvendiği haklar temelinde faaliyet gösteren AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi'ni açtık." dedi.

Tokayev, AIFC'nin, önde gelen uluslararası finans merkezleri örneğindeki gibi kurulduğunu ve bölgenin amiral gemisi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz"

AIFC Yöneticisi Kayrat Kelimbetov da esnekliği nedeniyle ortak hukuku seçtiklerini aktararak, "Ortak hukuk; piyasa gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte oluyor ve yatırımcılara, mahkeme kararlarının alınmasında adaletle tarafsızlığı garanti ediyor. Böylece bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AIFC Mahkemesi Başkanı Lord Woolf ise ortak hukuka dayalı yargı sisteminin oluşturulmasının, Kazakistan'ın büyük başarısı olduğunu vurgulayarak, mahkeme ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ileri teknolojilerle donatılmış modern bir binada yer alacağını bildirdi.

Geçen yıl faaliyete başlayan AIFC, uluslararası düzeyde finansal hizmetler vermeyi, farklı alanlara yabancı yatırımı çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA