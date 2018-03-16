Astana'da Suriye Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana sürecinin Suriye'deki savaş ve kan dökülmesinin bir an önce sona ermesi için umut doğurduğunu söyledi.

Nazarbayev, Suriye konulu Astana dışişleri bakanları toplantısı için Kazakistan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i makamında kabul etti.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Astana süreci Suriye'deki savaşın ve kan dökülmesinin bir an önce sona ermesi için umut doğurdu. Cenevre sürecini canlandırdı." ifadesini kullandı.

Lavrov da burada yaptığı konuşmada, son iki günde Doğu Guta'da 20 bin civarında sivilin bölgeyi terk ettiğini iddia ederek, "Şimdi Birleşmiş Milletler ile birlikte geçici barınma merkezlerinde kaldıkları müddetçe günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunu çözüyoruz." şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Guta'daki soruna rağmen insani konuyu çözerek durumu yumuşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Suriye'deki siviller korunma imkanı buldu. Dün taraflar arasında güvenin sağlanmasıyla ilgili çalışmalara başladık." dedi.