Astana'da 'Çatışmasızlık Bölgesi' Kararı

Astana'da, "çatışmasızlık bölgesi"nin sınırları konusunda anlaşmaya vardı.

Astana'da 'Çatışmasızlık Bölgesi' Kararı

Astana'da, "çatışmasızlık bölgesi"nin sınırları konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Dunya.com