AŞT yeni oyunlarla Ocak ayında perdelerini açıyor

28.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:05

"Perdeleri açık tutmaya devam edeceğiz"

Böcek, AŞT Genel Sanat Yönetmenliği'ne geçen dönem kömür ve baca denetimi yaptırılan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Gökhan Avkıran'ın getirildiğini açıkladı. Başkan Böcek yönetmelikte 2 maddede yapılan değişiklikle AŞT'nin denetlenebilir hale geldiğini belirterek "Tiyatroyu tiyatroculara emanet ettik" dedi. Başkan Böcek sanata ve sanatçıya saygı duyan bir anlayışla perdeleri açık tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Antalya Şehir Tiyatroları'nın yeni Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran da hazır bulundu.

KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Antalya Şehir Tiyatroları ile ilgili alınan kararlar sonrasında basında ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan açıklamalar, yanlış bilgilerle hazırlanan ve dolaşıma giren videolarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğine dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, hiçbir zaman siyasi nedenlerle karar almadığının altını çizdi. Başkan Böcek, "İşi ehline vermek, liyakati esas almak ve haksızlık yapmamak hayatım boyunca benimsediğim prensipler oldu. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de bu düşüncelerle hareket ettim" dedi.

YENİ OYUN SAHNELENMEDİ

Yerel seçimlerin ardından göreve geldikten sonra yapılan incelemelerde Antalya Şehir Tiyatrolarında bazı aksayan noktaların olduğunu gördüklerini ve bir takım tasarruf tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Antalya Şehir Tiyatrolarının son üç yılda 7 milyon liraya yakın bir bütçesi olmasına rağmen, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece 2 yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük" diye konuştu.

AVM İLE SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

Başkan Böcek, tüm bunların dışında AŞT'nin Antalya'da AKM, Yeni Mahalle Kültür Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi gibi, çalışma ortamı ve sahne bulunmasına rağmen bir AVM'den yer kiralayarak oyunlarını burada oynadığını belirterek, "Yıllık 60 bin TL kira ve cirodan yüzde 22,5 pay olarak yapılan bu anlaşmayı sözleşme bitiminde yenilemedik" dedi.

İŞ AKİTLERİ YASA GEREĞİ SONLANDIRILDI

AŞT'de çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını da vurgulayan Başkan Böcek, Teftiş Kurulu'nun 2016 yılında yaptığı denetimde bu çalışanların saat ücretli olarak istihdam edilmesinin yasal olmadığının belirtilmesine rağmen eski yönetim tarafından bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Başkan Böcek, istihdam şekilleri doğru olmadığı için bu personelin iş akitlerinin yasa gereği sonlandırıldığını ifade ederek şunları söyledi; "Şimdi soruyorum sizlere, bu arkadaşları yanlış şekilde işe alıp mağdur edenler mi suçlu, yoksa kanunları uygulayan Muhittin Böcek mi? Bu arkadaşlarıma da sormak istiyorum, sizleri mağdur eden kişilere karşı da bu eylemleri yapacak mısınız?"

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR ANLAYIŞ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tiyatroyu tiyatrocuların yönetir hale gelmesinin önünü acıktıklarını vurgulayan Başkan Böcek, kısıtlamaya neden olan 2 maddede yapılan değişiklikle teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik olmaması için teknik müdür konumundaki sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev almasının sağlandığını söyledi. Başkan Böcek, "Kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir" şeklindeki muğlâk ifadelerin de, şeffaf ve hesap verilebilir bir idare anlayışı ile "turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamına sunulması" şeklinde net bir ifadeyle değiştirildiğini belirtti.

KISITLAMA ORTADAN KALKTI

Başkan Böcek, Genel Sanat Yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili olan 23 maddede yapılan değişikliğin ise bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek, yıllarını tiyatroya vermiş birçok kişi ve sanatçıyla çalışma şansını ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti: "Kısıtlamayı ortadan kaldırarak, tiyatroyu tiyatroculara emanet ettik. Yaptığımız bu değişiklikler ile 105 yıldır perdelerini aralıksız açan İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Eskişehir, Kocaeli gibi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesini de aynen uygulamış olduk. Asıl şimdi istenilen herhangi biri, hangi meslekten olursa olsun, genel sanat yönetmeni olamayacak ve tiyatroyu tiyatrocular yönetecek."

YENİ SANAT YÖNETMENİ GÖKHAN AVKIRAN

"Antalya Şehir Tiyatrolarımız bu sezon perdelerini açamadıysa, bu hukuksuz yapılan kadrolaşma yüzündendir" diyen Başkan Böcek, AŞT'nin idari ve sanatsal kadrolarının liyakat ve tecrübeyi göz önüne alarak, yeniden yapılandırıldığının altını çizdi. Başkan Böcek AŞT'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni'nin çok sayıda oyunda görev almış, pek çok öğrenci yetiştirmiş, geçen dönem sürgün edilerek 45. yıl boyunca kömür ve baca denetimi yaptırılan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Gökhan Avkıran olduğunu açıkladı.

AŞT'YE YAKIŞAN YENİ BİNA

Başkan Böcek, AŞT'nin eski sanat yönetmeninin de şu anda Şehir Tiyatrolarında sözleşmeli sanatçı olarak görevine devam ettiğini ifade etti. Başkan Böcek AŞT'nin Toptancı Hal'de bulunan oldukça sağlıksız koşuldaki yerinden, Işıklar Caddesi'ndeki 121 yıllık tarihi bir binaya taşındığını da belirtti.

OYUNCU SEÇMESİ YAPILACAK

4 Aralık Çarşamba günü, tiyatro ve sinema alanında ulusal ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atmış, Mustafa Avkıran, Şebnem Sönmez, Mine Tüzel Tüfekçioğlu Ayşe Nil Şanlıoğlu ve Ayşegül Ünsal'dan oluşan jürinin şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçeceğini de dile getiren Başkan Böcek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuar mezunu olan herkes, 3 Aralık tarihine kadar belediyeye şahsen müracaat ederek seçmelere katılabilecek. Hatta yasa gereği işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir" dedi.

PERDELERİ AÇIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Böcek, AŞT'nin Antalya'nın önemli bir değeri olduğunun altını çizerek, "Antalya'mıza ve onun değerlerine en iyi şekilde sahip çıktığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve perdeleri açık tutmaya ve doğrudan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler