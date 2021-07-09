AŞT'nin ilçe turneleri sürüyor
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AŞT'nin ilçe turneleri sürüyor

AŞT'nin ilçe turneleri sürüyor
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AŞT'nin ilçe turneleri sürüyor"Kunduracı Doktor" Manavgat'taAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle ara verilen kültür sanat etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor.

AŞT'nin ilçe turneleri sürüyor

"Kunduracı Doktor" Manavgat'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle ara verilen kültür sanat etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor. Sinema, tiyatro ve konserler ile yaz akşamlarını renklendiren Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta AŞT'nin "Kunduracı Doktor" adlı oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.

Pandemi döneminde seyircisinden uzak kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), üç farklı oyun ile ilçe turnelerini sürdürüyor. AŞT, köy seyirlik oyunu "Düğün Hatırası "ve "Takıntılar" isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boğuyor. AŞT şimdi de "Kunduracı Doktor" isimli oyun ile Antalyalı tiyatroseverler ile buluşuyor.

İLÇE TURNELERİ SÜRÜYOR

Duşan Kovaçevic'in yazdığı, Baran Şükrü Babacan'ın yönettiği Kunduracı Doktor, ilçe turneleri kapsamında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Pandemi önlemleri gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikte AŞT oyuncuları Manavgatlı tiyatroseverlere keyifli bir gece yaşattı.

TAKINTILAR 17 TEMMUZ'DA ELMALI'DA

İlçe turneleri kapsamında ilk gösterimini Manavgat'a yapan Kunduracı Doktor, diğer ilçelerde de izleyicilerle buluşacak. AŞT'nin ilçe turneleri kapsamında "Takıntılar" 17 Temmuz'da Elmalı ve 18 Temmuz'da Kumluca'da sahnelenecek. "Kunduracı Doktor" ise 24 Temmuz'da Alanya Açık Hava Tiyatrosu, 31 Temmuz'da Kaş Antik Tiyatro'da izleyici ile buluşacak.

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Kaynak: Habermetre

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