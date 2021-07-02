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Aşt İlçe Turnesinde

Aşt İlçe Turnesinde
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AŞT ilçe turnesindeTakıntılar Manavgat ve Alanya'da sahnelenecekBüyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları ilçe turneleri kapsamında 3 Temmuz Cumartesi Manavgat'ta, 4 Temmuz Pazar da Alanya'da "Takıntılar" adlı oyununu sahneleyecek.

AŞT ilçe turnesinde

Takıntılar Manavgat ve Alanya'da sahnelenecek

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları ilçe turneleri kapsamında 3 Temmuz Cumartesi Manavgat'ta, 4 Temmuz Pazar da Alanya'da "Takıntılar" adlı oyununu sahneleyecek.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) normalleşme ile birlikte Temmuz ayı boyunca ilçe turnesine çıkıyor. AŞT, ödüllü komedi oyunu Takıntılar'ı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20. 30'da Manavgat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Takıntılar, 4 Temmuz Pazar günü saat 20. 30'da Alanya'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye konulacak. AŞT, Temmuz ayında Takıntılar ve Kunduracı Doktor adlı oyunlarını ilçe ilçe dolaşarak, vatandaşlarla buluşturacak.

Laurent Baffie'nin yazdığı bir Fransız komedisi olan Takıntılar'ın, yönetmen koltuğunda Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dramaturg, eğitmen Deniz Hamzaoğlu yer alıyor.

Öte yandan Antalya Şehir Tiyatroları, Köyde Hayat Var projesi kapsamında ilçelerdeki kırsal mahallelerde Düğün Hatırası adlı köy seyirlik oyununu da sahnelemeye devam edecek.

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Kaynak: Habermetre

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