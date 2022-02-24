Assos'taki kaya ıslahına mahkemeden 'yürütmeyi durdurma'

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Limanı'ndaki kaya ıslahı çalışmaları için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları'nın açtığı davada, İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Assos Antik Limanı'na inen yola yamacından taş düşmesi nedeniyle bölge can güvenliğinin sağlanması amacıyla 'afet bölgesi' ilan edildi. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kaya Islah Projesi', Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce geçen geçen yıl 26 Mart'ta ihale edildi. 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edilirken; tehlike yaratan kaya parçalarının ıslahı için 3 paletli kepçe ve kırıcı tarafından çalışma başlatıldı. Kaya ıslahı çalışmalarına profesyonel dağcı ekibi de katıldı. Assos Antik Limanı'na inen yol ise, çalışmalar nedeniyle 24 Nisan'da kapatıldı.

"Amacın dışına çıkılarak Assos'un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir. Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır. Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için konusunda uzman bilirkişilerce 'durum tespiti' yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bölge halkımızın, köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an önce turizme açılmasını istemekteyiz. Diğer yandan Assos'un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin de değeri kalmayacaktır. Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidir."