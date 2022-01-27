Assos'taki kaya ıslahı çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Assos Antik Kenti yakınındaki antik liman bölgesinde başlatılan kaya ıslahı çalışmaları sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, Behram köyü sınırları içindeki bölgede devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Aktaş, burada yaşayan vatandaşlar ve turizm işletmecileriyle de görüştü.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Behram köyü muhtarı Numan Türkay ile Assos Otelcileri Dernek Başkanı Erdal Çakır'ın da katıldığı ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, "Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi"nin en kısa sürede bitirilmesinin planlandığını söyledi.

İlhami Aktaş, bu proje ile başta bölge halkının ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlayarak, tarihi ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Assos'u daha değerli hale getirip dünya turizmine açmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sahipleri ve yöneticileri de Vali Aktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.