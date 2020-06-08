Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
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Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos sahilinde kamp alanlarının bulunduğu zeytinlik alanda yangın çıktı.

Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
08.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:18

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos sahilinde kamp alanlarının bulunduğu zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.

Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesine 6 kilometre mesafede bulunan Assos yolu üzerinde, kamp alanlarının bulunduğu bölgede zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden alev ve dumanlar yükseldiğini görenler, durumu ALO 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Zeytinlik alandaki yangına karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve çok sayıda orman işçisi ile havadan yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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