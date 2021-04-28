ÇANAKKALE - Assos Antik Limanı'nda işletmelerin kapatılmasının ardından risk oluşturan kayaların ıslahına başlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behram köyü sınırları içinde yer alan turistik Assos Antik Limanı'nda tehlike oluşturan kayaların ıslahı çalışmaları başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behram köyü sınırları içinde yer alan turistik Assos Antik Limanı'nda tehlike oluşturan kayaların ıslahı çalışmaları başladı.

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince geçen ay ihalesi yapılan proje kapsamında Antik Liman(da bulunan turizm işletmecilerinin ve esnafın faaliyeti durduruldu.

Bölgedeki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe ve çay bahçelerinden oluşan 19 tesis kapatılarak tahliye edildi.

Sabah saatlerinde gelen görevlilerin iş makineleri ve kamyonlarla çalışmaya başladığı bölgede, sit alanı olduğu için arkeologlar da bulunuyor.

Antik Liman yolunu iki gün önce dubalarla kapatan jandarma ekipleri ise ziyaret için gelenleri, girişin yasak olduğu alanda yürütülen çalışma hakkında bilgilendirerek geri döndürüyor.

Projeye göre 500 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışma çerçevesinde Assos Antik Limanı'nın üst kesimlerindeki kaya parçaları ve taşlar ıslah edilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki turizm işletmeleri ve esnaf, faaliyetini sürdürebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş