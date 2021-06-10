Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
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Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor

Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'ndaki kaya ıslahı çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'ndaki kaya ıslahı çalışmaları sürüyor. Profesyonel dağcılar da çalışmalarda görev alıyor.

Kuruluşu M.Ö. 2 bine uzanan Assos Antik Liman'a inen yolun yamacında, tehlike yaratan kayaların geçen ay başlatılan ıslah çalışmasına devam ediliyor. Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce 26 Mart'ta ihalesi yapılan ve 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edilirken; tehlike yaratan kaya parçalarının ıshalı için 3 paletli kepçe ve kırıcı tarafından çalışma gerçekleştiriliyor. Kaya parçalarının ıslahı sonrasında çıkan hafriyat malzemeleri de kamyonlarla bölgeden çıkartılıyor.

DAĞCI EKİPLER DE KATILIYORKaya ıslahı çalışmalarına profesyonel dağcı ekibi de katılıyor. 5 ay içerisinde tamamlanması planlanan kaya ıslahı çalışmaları sonrasında profesyonel dağcı ekibiyle beraber bölgede kaya parçası düşme tehlikesine karşı çelik halat ile güçlendirme çalışmaları başlayacak. Bu arada çalışma yapılan alanın arkeolojik ve bir kısmının da doğal sit olması nedeniyle, kaya ıslah çalışmaları Çanakkale Troya Müzesi ile Assos Kazıları Başkanlığı arkeologları gözetiminde sürüyor. ANTİK LİMANA İNEN YOL KAPALIAssos Antik Liman'a inen yol ise, çalışmalar nedeniyle 24 Nisan'da kapatıldı. Jandarma ve ihaleyi alan firma tarafından, Behram köyü girişindeki Aristoteles Heykeli'nin bulunduğu alana konulan dubalar ve bariyer ile yol ulaşıma kapatılırken, bölgeyi gezmeye gelen tatilcilere jandarma ekipleri ve firma yetkilileri bilgilendirme yapıyor. DÜŞEN KAYA PARÇALARI NEDENİYLE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİAntik limana inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalardan kopan taş parçalarının, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başlaması AFAD yetkililerini harekete geçirmişti. İlk olarak 2015 yılında turistik tesisin çatısına, geçen yılın ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçalarının ardından AFAD tarafından tehlikeye ilişkin rapor hazırlanarak, alan 'afet bölgesi' ilan edildi.

Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor
Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

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