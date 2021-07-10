Assombalonga: "Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz"
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Assombalonga: "Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz"

Assombalonga: 'Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Britt Assombalonga, "Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Britt Assombalonga, "Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Mavi-lacivertli ekip Bolu'da yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kampa katılan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Assombalonga, açıklamalarda bulundu. Britt Assombalonga, kulübün kendisini davet ettiğini belirterek, "Adana'ya geldim, gerçekten çok sıcak bir şehir. İnsanları çok iyi. Bütün şehri, stadyumu gezdim. Ambiyans çok iyiydi. Güzel karşılandım orada. Taraftarlarla ilgili bilgiler aldım. Gerçekten çok heyecanlandım. Bu benim için yeni bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Takımdaki atmosferin de çok güzel olduğunu kaydeden Assombalonga, "Gerçekten çok iyi karşılandım. Bunu gelir gelmez görebiliyorsunuz. Böyle bir ekibin parçası olmaktan çok mutluyum. Gelmeden önce videolara baktığımda gerçekten çok ateşli bir taraftarımız olduğunu gördüm. İnanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar sahada. 2. Lig'de bile bunu görebiliyorduk önümüzdeki dönemde onlarla olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Assombalonga, takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyerek, "26 yıllık bir hasret vardı ve sonunda Süper Lig'de takımımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bizi nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Genellikle attığım gollerin yüzde 90'ından fazlası ceza sahası içinde. Defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum ve bire birde de etkili olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Transferleri değerlendiren Assombalonga, "Gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz. Keyfini çıkarmak istiyorum. İyi oyuncularla olacağım için de mutluyum. Elimizden geleni yapacağız, bakalım bu bizi nereye götürecek" açıklamasını yaptı.

Kendine hiçbir zaman bir hedef koymadığını söyleyen Assombalonga, yapabileceği skorların hepsini yapmaya ve devamını getirmeye çalışacağını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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