Associated Press (AP) Başkanı Gary Pruitt'ten İsrail açıklaması
Associated Press (AP) Başkanı Gary Pruitt, "İsrail ordusunun Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz.
Associated Press (AP) Başkanı Gary Pruitt, "İsrail ordusunun Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini uzun zamandır biliyorlardı ve gazetecilerin orada olduğunu biliyorlardı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı