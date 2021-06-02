AssisTT ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gençler için iş birliği
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AssisTT ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gençler için iş birliği

AssisTT ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gençler için iş birliği
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, sektör deneyimini gençlere aktarmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu programı için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, sektör deneyimini gençlere aktarmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu programı için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

AssisTT açıklamasına göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran arasında imzalanan protokol kapsamında AssisTT Çağrı Merkezi Okulu'nda çeşitli eğitimler, teknik gezi ve staj programları sunulacak. Ayrıca, öğrencilere mezuniyet sonrasında AssisTT bünyesinde istihdam imkanı da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, sektörle ilgili bilgi ve deneyimleri aktarmak ve sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdikleri Çağrı Merkezi Okulu'nda Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ağırlayacak olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Üniversite, Türkiye'nin aydınlık gençlerini yetiştirirken, biz de Çağrı Merkezi Okulumuz ile gençleri yeni teknolojilerle donatıp onların iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük çağrı merkezi olarak vereceğimiz teorik eğitimin yanında gençlere staj, tam ve yarı zamanlı çalışma olanaklarında öncelik sağlayacağız. Bu tür özel sektör ve üniversite iş birliklerimizin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve çoğalmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kampüsün içinde kalan bir üniversite yerine şehirle, sanayiyle, toplumla ve iş dünyasıyla entegre, hayatın içerisinde ve öğrenci memnuniyetinin üst düzey olduğu bir üniversite olarak konumlanıyoruz. Bu anlayışla öğrencilerimizi hayata hazırlarken özel sektör ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. AssisTT ile yaptığımız protokol sayesinde öğrencilerimiz hayata bir adım önde başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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