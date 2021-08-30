AssisTT'e Stevie Awards'tan ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AssisTT'e Stevie Awards'tan ödül

AssisTT'e Stevie Awards'tan ödül
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, global ölçekte en prestijli iş ödüllerinden olan Stevie Awards for Great Employers'ta "En Yenilikçi İK Teknolojisi Kullanımı" kategorisinde "Online Mülakat Üssü" projesiyle bronz ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, global ölçekte en prestijli iş ödüllerinden olan Stevie Awards for Great Employers'ta "En Yenilikçi İK Teknolojisi Kullanımı" kategorisinde "Online Mülakat Üssü" projesiyle bronz ödülün sahibi oldu.

AssisTT'den yapılan açıklamaya göre, değişen ihtiyaçlara ve teknolojinin sunduğu fırsatlara göre süreçlerini gözden geçirip yeniden tasarlayan AssisTT, insansız işe alım vizyonu doğrultusunda "Online Mülakat Üssü" projesini hayata geçirdi.

Türkiye'nin ilk online mülakat üssü özelliğini taşıyan proje sayesinde aday deneyiminden başlayarak tüm insan kaynakları süreçleri dijital ortama taşındı.

"Türkiye'nin 81 ilinde insansız işe alım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, "İnsansız işe alım vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adımı teşkil eden Online Mülakat Üssü projemizin uluslararası alanda faaliyet gösteren böylesi prestijli kurumlar tarafından takdir edilmesi bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce insan kaynaklarının tüm süreçlerinde dijital dönüşümü tamamladıklarını bildiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Bu yatırımımız sayesinde Kovid-19 salgını başladığından bu yana süreçlerimizde herhangi bir aksaklık yaşamadık. Aksine, salgın ile birlikte artan iş hacmimize paralel yeni işe alımlarımızı kesintisiz şekilde devam ettirdik. Türkiye'nin ilk online mülakat üssünü de bu süreçte devreye aldık. Türkiye'nin 81 ilinden adaylarımızla görüşürken yüz yüze iletişime gerek kalmadan, dijital ortamda işe alım sürecimizi tamamlayabiliyoruz. Anket, sınav, envanter, video mülakat gibi tüm işe alım adımlarımızı çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştiriyor, ekibimize dahil olan arkadaşlarımızı yine aynı kanallardan eğitime alarak oryantasyon süreçlerini tamamlıyor ve evden çalışma imkanı sağlıyoruz."

Tüfekçi, uçtan uca dijital araçların kullanıldığı "Online Mülakat Üssü" sayesinde işe alımın operasyonel süreçlerinden ziyade stratejisine odaklanma imkanı bulduklarını, söz konusu uygulamayla işe alımın operasyonel maliyetlerinde yüzde 50'yi bulan oranda verimlilik yakaladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Emine Erdoğan Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Cristiano Arda Turan Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AssisTT'e Stevie Awards'tan ödül - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:56:19. #1.14#

title