Assistt Bir Kez Daha Emea Bölgesinin En İyi Çağrı Merkezi Seçildi

AssisTT, Contact Center World Awards'ın (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) EMEA finallerinde 3 altın ve 2 gümüş ödüle layık görüldü. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bölgede yaklaşık 20 ülkeden 100'ü aşkın şirketin katıldığı EMEA finallerinde en iyi çağrı merkezi seçilen AssisTT, yarışmanın küresel finallerine katılma hakkını elde etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Contact Center World Awards EMEA'nın, Berlin'de 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerinde "Büyük Ölçekli En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi", "En İyi Müşteri Hizmeti", "En İyi Kamu Hizmeti", "En İyi Self Servis Teknolojisi"ve "En İyi Kalite Ekip Lideri" dallarında yarıştı.

AssisTT, törende "Büyük Ölçekli En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi", "En İyi Kamu Hizmeti" ve "En İyi Self Servis Teknolojisi" kategorilerinde altın, "En İyi Müşteri Hizmeti" ve "En İyi Kalite Ekip Lideri" kategorilerinde ise gümüş ödüllerin sahibi oldu. 20 ülkeden 100'ün üzerinde şirketin yarıştığı finallerde 3 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 5 ödülle yurda dönen AssisTT, "Büyük Ölçekli En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi", "En İyi Kamu Hizmeti" ve "En İyi Self Servis Teknolojisi" kategorilerinde yarışmanın küresel finallerine katılmaya hak kazandı.

Kazanılan ödüllerin ardından açıklama yapan AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, şirket olarak en kaliteli çağrı merkezi hizmetini, 365 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sağladıklarını vurguladı. Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Güçlü teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağı yönetimimizle, hizmet anlayışımızı geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine taşıdık. Türk Telekom'un da sinerjisiyle AssisTT'in artık küresel bir oyuncu olduğunu gösteren bu ödülleri, müşteri hizmetlerinin önemini kavramış, müşterilerimizle empati yapabilen çalışanlarımız sayesinde kazandık. Ödüllerimiz aynı zamanda Türkiye'nin gelişen ve lider rolünü küresel düzeye taşıması nedeniyle de bize büyük bir kıvanç verdi. Gösterdiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

"Büyük Ölçekli En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi" kategorisinde 10 yıldır sürdürdüğü istikrarlı büyümeyi anlatan AssisTT, aldığı altın ödülle bu kategoride 3. kez EMEA birincisi oldu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için geliştirdiği mobil uygulama "En İyi Self Servis Teknolojisi" kategorisinde ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı "Alo 174 Gıda Hattı" ile de "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde birinci olan AssisTT toplam 3 altın ödülün sahibi oldu. Türk Telekom, THY ve Sağlık Bakanlığı'na sunduğu hizmetlerle "En İyi Müşteri Hizmeti" kategorisinde ve "En İyi Kalite Ekip Lideri" kategorisinde de ikinci olan AssisTT gümüş ödüle layık görüldü.