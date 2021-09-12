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ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ASSİM, turizm sektörünün sorunları için 'Turizm çalıştayı' düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu, turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için çalıştay düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu, turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için çalıştay düzenliyor. 25 Eylül'de düzenlenecek ilk oturumda sorunlar tespit edilecek, Mart 2022 ise çözüm önerileri ele alınacak.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de yer alan Turizm Platformu, turizm sektörün sorunlarını tespit etmek ve buna ilişkin çözüm önerileri geliştirmek için 6 aylık bir çalışma takvimi açıkladı.

Takvimin ilk ayağını 25 Eylül'de yapılacak çalıştay oturumu oluşturuyor. Sektör profesyonelleriyle birlikte sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerin davet edileceği oturumda, istihdamdan lojistiğe, seyahat acentelerinin yaşadığı sıkıntılardan kültür varlıklarına ve kurvaziyer turizmine kadar birçok başlıkta sektörün yaşadığı sorunlar tespit edilecek. Sorunların belirleneceği ilk oturumun sonuç raporu, çözüm noktasında ilgili tüm kişi ve kurumlarla paylaşılacak. Mart 2022'de gerçekleşecek oturumunda ise çözüm önerileri değerlendirilecek.

Gelecek yıl turizm sezonu öncesi sektörün sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan ASSİM Turizm Platformunda, Antalya Turizm Şoförleri Derneği, İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği, Mersin Turizm Mezunları Derneği Antalya Şubesi, Turizm Çalışanları Derneği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Tüm Yatırımcılar ve Girişimciler Derneği, Turizm Teknik Servis Çalışanları Derneği, Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları yer alıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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