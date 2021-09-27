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ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını gerçekleştirdi

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu'nun turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için başlattığı çalışma döneminin ilk çalıştayı yapıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu'nun turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için başlattığı çalışma döneminin ilk çalıştayı yapıldı.

ASSİM'de düzenlenen çalıştaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'yle (TÜRSAB) birlikte Antalya Turizm Şoförleri Derneği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB), Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği (ANTED), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD), Antalya Rehberler Odası (ARO), Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD), Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED), Yiyecek İçecek Yöneticileri Derneği'nin (YİYDER) gibi sektörünün farklı alanlarındaki sivil toplum kuruluşları katıldı.

Elliye yakın kurum ve kuruluştan 87 temsilcinin katıldığı çalıştayda sektörün öncelikli 15 sorunu belirlendi. ASSİM'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Turizm Platformu, altı aylık bir çalışma dönemini kapsayan 'Turizmde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri' çalıştaylarının ilki gerçekleştirildi.

Turizmin yaşadığı sorunların tespiti amacıyla yapılan ilk çalıştayda, katılımcılar sektöre ilişkin yüze yakın sorunun tespiti yaptı. Ekim ayı sonunda rapor haline getirilecek çalıştay, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak çözüm arama süreci başlayacak. Mart 2022'de gerçekleşecek oturumunda ise çözüm önerileri değerlendirilecek. - ANTALYA

ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını gerçekleştirdi

ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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