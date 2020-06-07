ASSİM faaliyetlerine başlıyor
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ASSİM faaliyetlerine başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs önlemleri çerçevesinde 12 Mart'ta faaliyetlerine ara verdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yeni kurallarıyla yeniden açılıyor.

ASSİM faaliyetlerine başlıyor
07.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:28

Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs önlemleri çerçevesinde 12 Mart'ta faaliyetlerine ara verdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yeni kurallarıyla yeniden açılıyor. Toplantı salonlarının yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği merkezde, toplantılar kısa süreli oturumlar halinde gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, kentin ortak aklını oluşturmak ve faaliyete geçirmek için sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplandığı ASSİM, yeni normale yönelik düzenlenmelerle faaliyetlerine yeniden başlıyor. 12 Mart'ta korona virüs önlemleri çerçevesinde faaliyetlerini geçici olarak durduran merkezin yeni kullanım kararları belirlendi.

Buna göre, yerleşkede bulunan tüm toplantı salonları, kapasitesinin yüzde 50 oranında katılımcıyla kullanılabilecek. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak hazırlanan salonlarda toplantılar kısa süreli oturumlar halinde yapılacak. Her oturum arasında salonlar havalandırılacak. Ayrıca farklı katılımcılarla gerçekleştirilecek her toplantı arası 2 saat olacak ve bu sürede salonlar dezenfekte edilecek ve her toplantı için katılımcılarının isim listeleri de tutulacak.

Bununla birlikte merkeze girişler tek kapıdan yapılacak ve her ziyaretçi ateşi ölçülerek içeriye alınacak. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu ASSİM'de ortak kullanım alanlarında yapılan yiyecek ve içecek ikramları da bir süreliğine yapılmayacak.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürüldüğü konferans salonu ve fuaye alanının bir süre daha kapalı kalacağı merkezde koridor girişlerine tuvalet önlerine el hijyeni için dezenfekte makineleri de yerleştirildi. Ortak alanlarda kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi yüzeylerin günde en az 3 kez dezenfekte edileceği merkezde mescitlerde de tek kullanımlık seccadeler kullanılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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