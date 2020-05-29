ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı

Gaziantep merkezli Arap Sanayi ve İş adamları Derneği, Gaziantep Valiliği, merkez PTT, İl Göç Dairesi, bazı Hastanelere toplam 50 bin maske dağıtımı yaptı.

ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı
29.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:16

Gaziantep merkezli Arap Sanayi ve İş adamları Derneği, Gaziantep Valiliği, merkez PTT, İl Göç Dairesi, bazı Hastanelere toplam 50 bin maske dağıtımı yaptı.

Arap İş Adamları Derneğinden yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde Türk kardeşlerimizin bize yaptıkları güzellikleri karşılığında bizde maske dağıtarak yanlarında duruyoruz. Biz kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görüyoruz" denildi.

Dernek danışmanı Ahmet Cesur ise, "Arap sanayi iş adamları derneği bu tıbbı maskeleri dağıtarak Türk halkına minnetlerini ve teşekkürlerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve Gaziantep valisi Davut Gül ve sayın büyük şehir belediye başkanı Fatma Şahin hanım ve devletin bütün kademelerinde bulunan yetkililer vatandaşların bütün gereksinimlerini tedarik ediyorlar. Bizimde çorbada ve mücadelede katkımız olsun diye maskeleri dağıtarak yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.

Dernek Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Nana da, "Biz bu kampanyayı başlatırken vatandaşa en çok dokunan devletin önemli kurumlarını dağıtım hedefi olarak seçtik. Dünyanın ve Türkiye'nin bu zor dönemden geçtiği günlerde umarız ki, Türk halkının yanında en iyi şekilde dururuz. Biz bu kampanyayı başlattığımız için çok gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Dernek temsilcisi Merve Burcu Güler ise, "Bugün sabah itibari ile Gaziantep Valiliğimize 20 bin maske bağışında bulunduk. Devam eden günlerde ilimizin farklı noktalarında bulunan özel ve kamu kurumlarına 30 bin maske daha dağıtım yapılacaktır. İleriki günlerde ise sınır kapılarına dağıtımlarımız olacaktır" şeklinde konuştu.

Gaziantep Merkez PTT Genel Müdürü Mustafa Bozgeyik, "Tarih boyunca PTT çalışanları her zaman işlerini yaptıklarını görüyoruz ve vatandaşlarla en çok temas halinde olan bir kurumuz. işimizi 7/24 yapmaya çapa gösteriyoruz. Şu anda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde 10 tane şubemiz var. Orda da hizmet vermeye gayret ediyoruz. PTT olarak Arap ve İş adamları Derneğine kampanya dolayısıyla çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İl Göç Dairesi Başkanı Fatih Ayna Arap Sanayici ve İş Adamları Derneğine teşekkürlerini ifade ederek, topluma faydalı olacak bütün projelerini desteklediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Poyraz nedeniyle ağaçlarda meyve kalmadı! Sofraların vazgeçilmezlerinin fiyatı bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle ağaçlarda meyve kalmadı! Sofraların vazgeçilmezlerinin fiyatı bu yıl cep yakacak
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Gülçin Ergül Ayça Varlıer Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 13:16:46. #1.15#
title