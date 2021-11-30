Assetto Corsa Competizione'den BMW tanıtım fragmanı yayınlandı

Resmi GT World Challenge oyunu Assetto Corsa Competizione 24 Şubat 2022'de Xbox Series X/S'de çıktığında yepyeni ve çok talep edilen BMW M4 GT3 2022'nin tanıtım fragmanını paylaştı.

Assetto Corsa Competizione, yeni resmi GT World Challenge video oyunudur. Olağanüstü simülasyon kalitesi sayesinde oyun, GT3 şampiyonasının gerçek atmosferini deneyimlemenize, resmi sürücülere, takımlara, arabalara ve oyun içinde üretilen devrelere karşı şimdiye kadar elde edilen en yüksek doğruluk düzeyiyle rekabet etmenize olanak tanıyacak. Sprint, Endurance ve Spa 24 Hours yarışları hem tekli hem de çok oyunculu modlarda inanılmaz bir gerçekçilik seviyesiyle hayat bulacak.

ASSETTO CORSA COMPETİZİONE BMW M4 TANITIM FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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