Assassin's Creed Valhalla Ubisoft'a 1 Milyar Dolar Kazandırdı

2020'de çıkış yapan ve AC serisinin en yeni üyesi olan Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft'a 1 milyar dolardan fazla getiri sağladı.

Assassin's Creed serisi oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi. Her ne kadar 2007 yılında çıkış yapan ilk oyun pek olumlu eleştiriler almamış olsa da sonrasında çıkış yapan devam oyunları serinin sevilmesini sağlamış ve Assassin's Creed'i Ubisoft'un en bilinir oyun serisine dönüştürmüştü. Ubisoft bu geçen sürede gerek oyunculardan gerekse de basından uyarılar almış, oyunlarının birbirine çok benzediği ve yenilik olmadığı gerekçesiyle bolca eleştirilmişti.

Ubisoft da bu durumu değiştirmek adına büyük bir değişiklik yapmış ve 2017 yılında çıkardığı Assassin's Creed Origins ile serinin önceki oyunlarından tamamen farklı bir yapım ile karşımıza çıkmıştı. Ubisoft bu hareketle seride yenilik isteyenleri mutlu etse de büyük bir hayran kitlesinin de kızmasına sebep olmuş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bugün AC serisinin artık eskisi gibi olmadığı ve popülerliğini yitirdiği gibi tartışmalar yapılsa da Ubisoft tarafından gelen bir açıklama bize durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor.

Ubisoft yatırımcılara yaptığı açıklamada Valhalla'nın bugüne kadar yaptıkları en kazançlı oyun olduğunu söyledi. Ubisoft'un kurucu ortağı ve aynı zamanda da CEO'su olan Yves Guillemot oyunun Ubisoft'a Aralık 2021 itibariyle 1 milyar dolardan fazla gelir sağladığını ve seride bu kadar yüksek değerlere ulaşan ilk oyunun da Valhalla olduğunu söyledi.

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Oyunun bu kadar satmasının ardındaki önemli sebeplerden birisi de Ubisoft'un çıkış yaptıktan sonra bile hala Assassin's Creed Valhalla üzerinde çalışması ve desteklemesi ile alakalı. İlk çıkış yaptığı zaman ek paketlerler ve yeni yan içerikler ile oyunu destekleyen Ubisoft, geçen 2 yılın ardından hala Valhalla üzerinde çalışmaya devam ediyor. 10 Mart'ta gelecek olan Ragnarok ek paketi bunlardan birisi. Ubisoft ayrıca 2022 boyunca oyuna yeni ek içeriklerin geleceğini de söyledi.

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