Assassin's Creed Valhalla Tanıtımı Bugün Yapılacak Assassin's Creed serisi, Assassin's Creed Odyssey sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Assassin's Creed serisi, Assassin's Creed Odyssey sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Uzun zamandır Ubisoft cephesinden resmi bir güncel haber gelmiyordu. Sessizlik sürecinde de birçok iddia ve sızıntı ile karşılaşmıştık ve yakın bir zamanda nihayete ereceklermiş gibi görünüyorlar. Yeni Assassin's Creed oyununun adı da, alınan bir alan adı ile ortaya çıktı. Assassin's Creed Valhalla için resmi duyuruyu beklemeye koyulabiliriz.

İlk oyunu 2007 yılında satışa sunulan seri ile birçok dönemine gitmiş ve birçok önemli olaya tanıklık etmiştik. Haliyle sıradaki dönemin ne olacağını çok merak ediyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi yeni Assassin's Creed ile ilgili fazlaca resmi olmayan gelişme yaşandı. Ubisoft hiçbirisi hakkında teyit veya yalanlamada bulunmamıştı ama resmi detaylar bugün itibarıyla gelmeye başlıyor.

Assassin's Creed Valhalla Geliyor!

Bunun ilk işareti, Gandi.net tarafından Assassin's Creed Valhalla için bir alan adı kaydı yaptırıldı. Bu şirketin Ubisoft tarafından yayınlanan tüm oyunlar için alan adı kaydı yaptığı için, haliyle yeni oyun için ilk ipucunu da almış olduk. Bu da bizlere beklediğimiz duyurunun çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.

Şimdilik bu oyun ile ilgili elbette pek bir şey bilmiyoruz. Tek bilinen ise yeni Assassin's Creed oyununun nesil geçişine denk geleceği. Yani hem mevcut nesil konsollar, hem de yeni nesil konsollar için satışa sunulacak.

Hatırlayacağınız üzere daha önceden birçok defa Assassin's Creed Ragnarok adı geçmişti. Bu bağlamda da oyunun bu isimle duyurulacağını tahmin ediyorduk. Bundaki en büyük etken ise Amazon Almanya listelemesinde Assassin's Creed: Ragnarok Valhalla Edition adıyla karşımıza çıkmış olmasıydı. Muhtemelen Ragnarok, geliştirilme aşamasında kod adı olabilir. Henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak, şu anda Assassin's Creed UK Youtube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştiriliyor. Canlı yayın aslında bir nevi yeni Assassin's Creed oyununun tanıtımı üzerine yapılıyor ve daha önceden Street Fighter serisi ve Marvel ve DC Comics için yaptığı Limited Edition Avengers: Endgame posteri ve Black Adam filmi için yaptığı çalışma ile tanınan BossLogic, sıradaki oyun için bir sanat çalışması icra ediyor. Halihazırda devam eden yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.