Assassin's Creed Valhalla, Serinin En Büyük Oyunu Olacak
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Assassin's Creed Valhalla, Serinin En Büyük Oyunu Olacak

Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed Valhalla oyununun serinin en büyüğü olmayacağı söylenmişti.

Assassin's Creed Valhalla, Serinin En Büyük Oyunu Olacak
18.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:47

Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed Valhalla oyununun serinin en büyüğü olmayacağı söylenmişti. Ancak bugün bunun tam tersinin söylendiği yeni bir açıklama yapıldı. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey oyunundan bir parça büyük olacakmış.

Bildiğiniz gibi halihazırda piyasada bulunan serinin son Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Origins ile karşılaştırıldığında çok daha büyük bir harita söz konusuydu. Ne var ki çok daha büyük olması herkesi memnun etmeyebiliyor. Hele de yaptığınız şeyler zaman zaman angarya olup benzerlik gösterdiğinden, haritanın devasa ve dolu dolu olması o kadar anlam ifade etmeyebiliyor.

Hal böyle olunca, aynı durumun Assassin's Creed Valhalla için ne seviyede olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ubisoft Orta Doğu İletişimler Yöneticisi Malek Teffaha, son oyunun serinin ne en büyüğü ne de en uzunu olacağını söylemişti. Haliyle çıtayı belirleyenin güncel oyun olmaya devam edeceğini öğrenmiştik. Ne var ki şimdi de bunun tam tersi bir söylem ortaya koyuldu.

Assassin's Creed Valhalla, Serinin En Büyük Oyunu Olacak

YouTuber Julien Chieze, Ubisoft Üreticisi Julien Laferriere ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında da, bu yılın son çeyreğinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak olan oyunun Assassin's Creed Odyssey'ye göre bir parça daha büyük olacağını söyledi.

"Alan açısından, büyük bir ihtimalle Odyssey'den bir parça geniş olacak." yorumunda bulundu Laferriere ve devam etti: "Şu aşamada elimde tam rakamlar yok ama sadece İngiltere ülkesinin tamamını değil, aynı zamanda Norveç'in uygun bir bölümünü de yarattık. Bugün bahsedemeyeceğim gizli dünyalar da olacak ki oyunun boyutuna katkıda bulunacak. Küçük bir oyun değil, oyunculara saatlerce oynanış sunan kesinlikle iddialı bir oyun olacak."

Şu an ortada ikisi de Ubisoft tarafından gelen farklı açıklamalar var ve hangisine inanacağımızı bilemiyoruz. Bakalım yakın bir zamanda yapılacak olası yeni bir açıklama ile bu konuya son nokta koyulabilecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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