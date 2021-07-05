Assassin's Creed Valhalla, PC'de DualSense Desteğine Kavuştu
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Assassin's Creed Valhalla, PC'de DualSense Desteğine Kavuştu

Assassin's Creed Valhalla, PC'de DualSense Desteğine Kavuştu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Ubisoft'un son derece popüler serisinin en son bölümü olan Assassin's Creed: Valhalla'nın PC sürümüne güncelleme geldi.

Ubisoft'un son derece popüler serisinin en son bölümü olan Assassin's Creed: Valhalla'nın PC sürümüne güncelleme geldi. Oyun bundan sonra PlayStation5 DualSense kontrolcüsü ile tamamen uyumlu olacak. Dahası, oyun artık PC'de kontrolcünün benzersiz işlevlerini ve uyarlanabilir tetiklerini kullanabilecek.

Bir yay ile nişan aldığımızda, tetikler yarıya kadar inecek ve ateş etmek için ek bir düğmeye basmamız gerekecek. Unutmadan söyleyelim, bu özellikler yalnızca kontrolcüyü bilgisayarınıza kablo ile bağladığınız taktirde çalışacak.

Ana başlıklar göz önüne alındığında, DualSense desteği sadece Metro Exodus: Enhanced Edition için uygulanmıştı ve bu kontrolcü desteği geçtiğimiz mayıs ayında eklenmişti.

Bu tür güncellemeler, Sony'nin yavaş yavaş PC oyuncularına da açılmayı planlayan stratejisine hız verdiğinin adeta bir kanıtı. Şirket kısa süre önce, daha fazla sayıda PlayStation özel oyunlarının PC'ye geleceğini

DualSense Desteği Nedir? Oyunlarda Katkısı Neler?

Dokunsal Geri Bildirim: DualShock 4'te sahip olduğumuz gürültülü motorlara benzer şekilde çalışan sistemler, çok daha hassas olduğu için oyun sırasında daha belirgin duyumlara izin veriyor.

Uyarlanabilir Tetik: Kontrol cihazınızın L2 ve R2 düğmelerinin çekerken hissettiğiniz direnci dinamik olarak ayarlamanıza olanak tanıyan bu sistemin bilgisayar oyunlarına gelmesi çok sevindirici. Örneğin oyunda bir yay ipi gerdiğinizde tuşlar ağırlaşıyor veya yüksek hızlarda fren yaptığınız bir yarış oyununda tuşa çok daha fazla kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu da oyunun içine dalma hissini arttırıyor.

DualSense hakkında çok daha fazla bilgiyi ürünün resmi üzerinde bulabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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