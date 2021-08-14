Assassin's Creed Valhalla Paris Kuşatması nasıl başlatılır?
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Assassin's Creed Valhalla Paris Kuşatması nasıl başlatılır?

Assassin's Creed Valhalla Paris Kuşatması nasıl başlatılır?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Assassin's Creed Valhalla'da Paris Kuşatması hakkında her şey sizlerle.

Assassin's Creed Valhalla, Siege of DLC'sinde oyuncuları Francia'ya getiriyor ve oyuncular bir sonraki maceralarına görev başladığında Eivor ile başlayabilecek.

Birçok görev gibi, Paris Kuşatması da oyuncunun boş zamanlarında başlatılabilir. Keşif ve hikaye seçimi oyunun merkezi bir bileşenidir, bu nedenle Francia'ya yelken açmak hiçbir şekilde zorunlu veya zamanlanmış değildir.

Paris Kuşatmasına başlamanın ilk şartı, Assassin's Creed Valhalla'daki oyuncuların güç seviyesidir. Görevin başlayabilmesi için en azından Eivor'un güç seviyesinde 200 olması gerekir. Yüksek görünüyor, ancak birkaç arkın tamamlanması ve biraz keşif ile 200'e nispeten hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Diğer bir gereklilik, oyuncuların ya Grantebridgescire ya da Ledecestrescire hikaye görevlerini tamamlamalarıdır.

Eivor'un arkasındaki gereklilikler ile Paris Kuşatması başlayabilir. Kullanıcılar kriterleri karşıladığı sürece, yeni DLC için bir mesaj belirmeli ve oyunculara Francia'dan gelen gezginleri bildirmelidir. Bu bildirime ek olarak, Eivor, genellikle Eivor'a görev bilgilerini veren Randvi'den bir mektup alacak.Mektup, Eivor ve klanının ana yerleşim yeri olan Ravensthorpe'un Francia'dan ziyaretçileri olduğunu Eivor'a bildirecek. Daha spesifik olarak, Toka adında önde gelen bir üye, yerleşimde kalmak için zaten kendi yerine sahip olacak.

Görevi daha belirgin hale getirmek için, oyuncular görev günlüğüne gidebilir ve ana odak olarak "Yabancılar Hediye Taşıyanlar"ı seçebilir. Oradan, Paris Kuşatması DLC'sini başlatmak için Toka ile konuşabilirler. Oyuncular başlangıçta beklemek istiyorsa, bunu da yapabilirler.

Assassin's Creed Valhalla Paris Kuşatması nasıl edinilir?

Assassin's Creed Valhalla'da temel oyun içeriği, ücretsiz içerik ve ücretli DLC içeriği bulunmaktadır. Paris Kuşatması ücretli bir içeriktir ve kullanıcıların DLC'yi hangi platformda oynarlarsa oynasınlar satın almaları gerekir.

Kaynak: Playerbros

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