Assassin's Creed: Valhalla, On Beş Stüdyoyla Geliştiriliyor

Assassin's Creed serisinin yeni oyunu ile ilk tanışmamızı dün itibarıyla gerçekleştirdik. Bizleri Viking dönemine götürecek olan Assassin's Creed: Valhalla en nihayetinde duyuruldu. Sekiz saat gibi oldukça uzun bir canlı yayın ile yapılan duyuru sonrasında, ilginç bir yeni detay daha paylaşıldı. Assassin's Creed: Valhalla, serinin gelmiş geçmiş en büyük oyunu olmak için geliyor.

Eğer serinin yeni oyunu hakkındaki detayları merak ediyorsanız, bugün TSİ 18: 00 sıralarında yayınlanacak olan fragmanı bekleyin. İçeriği hakkında herhangi bir şey söylenmiş değil ama dört dakika uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra sıra, fragman sonrasında daha başka detayların da paylaşılması bekleniyor.

Assassin's Creed: Valhalla, Serinin En Büyük Oyunu Olacak

Öte yandan Assassin's Creed: Valhalla, serinin gelmiş geçmiş en büyüğü olma konusunda bayrağı Assassin's Creed Odyssey oyunundan devralacağı daha şimdiden belli oldu bile. Geliştirici stüdyo Ubisoft Montreal, resmi duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile yeni oyunun dünya genelindeki on dört yardımcı stüdyo ile geliştirilmekte olduğunun bilgisini verdi.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We'd also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we're thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020

Bu noktada bir karşılaştırma yapmak gerekirse bir önceki oyun olan Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft Quebec liderliğinde yedi diğer Ubisoft ekibi, Sperasoft ve Technicolor Games olmak üzere toplamda on stüdyo ile geliştirilmişti. Yani bizleri haritası çok daha büyük, oynanış çok daha detaylı ve bu bağlamda da oynanış süresi çok uzun bir yeni Assassin's Creed bekliyor. İlk detayları da sabırsızlıkla bekliyoruz.