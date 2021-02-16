Assassin's Creed Valhalla'nın yeni güncellemesi bugün kullanıcılara sunuluyor
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Assassin's Creed Valhalla'nın yeni güncellemesi bugün kullanıcılara sunuluyor

16.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:43
Assassin's Creed Valhalla'nın yeni güncellemesi bugün kullanıcılara sunuluyor

Ubisoft, yaptığı açıklama ile Assassin's Creed Valhalla'nın 1.1.2 güncellemesinin bugun oyunseverler ile buluşacağını duyurdu. River Raids tarzına benzeyecek olan yeni oyun modu hakkında merak edilenler de açıklandı.

River Raids tarzı yeni bir oyun modu kullanıcılarla beraber olacak. Tekrardan oynanma olanağı olan bu oyun modunda Jomsviking arkadaş grubu ile beraber İngiltere'nin hiç ayak basılmamış yerlerine giderek seferler yapacaksınız. Yeni loot'lar, ödüller ve challenge'lar kullanıcıları hazırda bekliyor olucak.

Oyuna sonradan girecek yetenekler ile braber okunuza tuzak bağlayıp halüsinasyon tozunu etrafa serpiştirmenizi olanaklayacak Berserker Trap, Eivor'ın kuvvet kazanmasını ve etrafındaki kötü adamlara korku duygusunu salmasını sağlayacak Battle Cry ve kötüleri örselemek ve yeni şeyleri yok etmek için omuz vuruşu Shoulder Bash var olacak.

Yeni oyun aşamalardan bazıları komplo yaptıktan sonra düşmanın cansız bedenini kendiliğinden kaldırmak, seyir halindeyken düşmanlara bozulan dengelerini geminin yetkisi bizdeyken geminin içindeki insanlar ile beraber kalkanları kaldırması.

Bunlarla beraber güncelleme ile beraber hata düzeltmeleri ve oyun içi güzelliştirmeler de beraber getirecek.

Güncelleme Türkiye saati ile bugün 15:00 sularında kullanıcılara sunulacak.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA GÜNCELLEM NOTLARI

Oyunun farklı platformlarda güncelleme boyutları da şu şekilde değişiyor:

  • PlayStation 5: 11.18 GB
  • PlayStation 4: 10.23 GB
  • Xbox Series X|S: 19.53 GB
  • Xbox One: 15.27 GB
  • PC: 18.04 GB
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:43:25. #1.16#
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