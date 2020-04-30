Assassin's Creed: Valhalla, Muazzam Bir Çalışma ile Duyuruldu
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Assassin's Creed: Valhalla, Muazzam Bir Çalışma ile Duyuruldu

Uzun zamandır ortalıkta dolaşan söylentilerin ardından, yeni Assassin's Creed oyunu en nihayetinde duyuruldu. Bizleri Viking dönemine götürecek olan oyunumuzun adı, Assassin's Creed: Valhalla olacak.

Assassin's Creed: Valhalla, Muazzam Bir Çalışma ile Duyuruldu
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

Uzun zamandır ortalıkta dolaşan söylentilerin ardından, yeni Assassin's Creed oyunu en nihayetinde duyuruldu. Bizleri Viking dönemine götürecek olan oyunumuzun adı, Assassin's Creed: Valhalla olacak.

Dün Assassin's Creed UK Youtube kanalı üzerinden bir canlı yayın başlatılmıştı. Bu canlı yayın sırasında sanatçı Bosslogic, dijital olarak sıradaki Assassin's Creed oyununun sanat çalışmasının tasarımını icra etmişti. Sekiz saat gibi oldukça uzun süren yayın sırasında, bu çalışmanın geçtiği aşamaları hep birlikte görmüş ve nihai halini merak eder olmuştuk.

İlk Assassin's Creed: Valhalla Detayları Bugün Paylaşılacak

Gece yarısına doğru Bosslogic, şaheser tanımlamasını rahatlıkla yapacağımız çalışmasını bitirdi. yeni Assassin's Creed: Valhalla oyunu da bu vesile ile duyurulmuş oldu. Ne var ki şu an için hakkında Viking temasının işlenecek olması ve geçeceği mekanlara dair fikir vermesi haricinde halen pek bir şey bilmiyoruz ama ilk detayları öğrenmek için fazla bir zaman beklememiz gerekmeyecek. Bugün TSİ 18: 00 sıralarında Youtube üzerinden dört dakika uzunluğundaki ilk fragman yayınlanacak ve akabinde de merak edilen ilk detaylar paylaşılacak.

Viking temasının işleneceğinin işareti bizlere aslında daha önceden verilmişti. Hatırlayacağınız üzere Tom Clancy's The Division 2 oyuncuları, haritanın bir noktasında Viking kıyafetli ve elinde Apple of Eden tutan bir suikastçı karakterin posterine denk geldiklerini rapor etmişlerdi. Her ne kadar bu karakter Bosslogic tarafından yapılan tasarımdaki karakter ile uyuşmuyor olsa da, oyunun geçeceği dönem doğrulandı. Valhalla, dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasındaki Viking çağında ve Odin tarafından yönetilen büyük ve görkemli bir salondu. Savaş alanlarında ölen kahramanlar buraya getirilirlerdi. Valhalla, Vikingler için cenneti ifade ediyordu.

Bakalım Fransız yayıncı karşımıza nasıl bir Assassin's Creed: Valhalla ile çıkacak? Gelişmeler için bizi takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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