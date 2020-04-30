Assassin's Creed: Valhalla İlk Fragmanı ve Detayları Paylaşıldı
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Assassin's Creed: Valhalla İlk Fragmanı ve Detayları Paylaşıldı

Assassin's Creed: Valhalla İlk Fragmanı ve Detayları Paylaşıldı
30.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:32

Bir yıllık boşluğun ardından bu sene yeni bir Assassin's Creed için beklemeye başlayabiliriz. Dün duyurulan

Bir yıllık boşluğun ardından bu sene yeni bir Assassin's Creed için beklemeye başlayabiliriz. Dün duyurulan Assassin's Creed: Valhalla için bugün ilk resmi fragmanın yayınlanacağı müjdelenmişti. Beklenen zaman geldi. Ubisoft, hem ilk fragmanı yayınladı hem de oyun hakkındaki detayları bizlerle paylaştı.

Assassin's Creed: Valhalla Detayları

Öncelikle, oyunun Ubisoft Montreal liderliğinde ve aralarında Assassin's Creed Odyssey geliştiricisi Ubisoft Quebec ve Sperasoft dahil on dört stüdyo tarafından geliştirildiğini ve eski oyunlar iki farklı zamanda geçeceğini söyleyeyim.

Viking çağında geçecek dönemde Eivor isimli savaş ve zafer hikayeleri ile büyümüş olan bir Viking baskıncısının hikayesini anlatacak. Günümüzde geçen dönemde ise Layla Hasan ile Assassin's Creed Odyssey oyununun The Fate of Atlantis içeriğinin kaldığı yerden devam edeceksiniz.

Tercihinize göre cinsiyeti erkek veya kadın olabilecek Eivor, sonu gelmeyen bir savaş ve azalan kaynaklar yüzünden Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri olacak ve yolculukları grubu Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına geçirecek. Hikaye boyunca, grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Süreçte de Viking savaşçılarının çatışma stilini tam olarak yansıtacak şekilde revizyondan geçirilmiş olan sistem sayesinde tercihen aynı anda balta ve kılıç dahil iki silahı birden kullanarak çok daha fazla düşman çeşidi ile çarpışabilir veya Hidden Blade ile işinizi gizlice halledebilirsiniz.

Yayınlanan basın bildirisinde de elinizdeki az miktardaki kaynaklarınız ile rıhtımdan gözünüze herhangi bir noktaya daha fazla kaynak için kadırganız ile akınlar düzenleyebileceğiniz söylenmiş. Bununla birlikte, sadece daha fazla kaynak için değil Sakson kalelerine ve ordularına karşı akınlar da yapabileceksiniz.

Vikingler olarak İngiltere topraklarının kontrolü için verilen güç savaşının ortasında yeni yerleşkenizi kurup genişletmeye çalışırken, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile karşılaşacak ve Eivor olarak her şeye rağmen Valhallah salonunu görüş alanınızda tutmaya devam etmeye çalışacaksınız.

Assassin's Creed: Valhalla Farklı Sürümlerle Gelecek

Assassin's Creed: Valhalla, standart sürüme ek olarak Gold Edition, Gold SteelBook Edition, Ultimate Edition ve Collector's Edition sürümleriyle gelecek. Gold Edition içeriğinde çıkış gününde erişim sağlayabileceğiniz ek bir hikaye görevi ve Season Pass bulunacak.

Gold SteelBook Edition, Gold Edition içeriğine ek olarak oyunun metal kutulu sürümünü barındıracak. Ultimate Edition, yine Gold Edition içeriği dahil düşmanlarınıza karşı baskınlarda büyük avantaj sağlayabileceğiniz Berserker Gear Pack, Berserker Settlement Pack ve Berserker Longship Pack adıyla özelleştirme eşyalarına sahip olacağınız Ultimate Pack ile gelecek. Son olarak sadece Ubisoft mağazasından alabileceğiniz Collector's Edition ise Ultimate Edition içeriğinin tamamının yanı sıra Eivor ve kadırgasının reprodüksiyonu, farklı sanat çalışması ile oyunun metal kutulu versiyonu, kuzgunu ve Dane baltası ile Eivor Viking heykelciği, oyun müzikleri ve özel bir baskı resim ile gelecek.

Oyuna aynı zamanda Uplay+ üzerinden de erişim sağlayabileceksiniz. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, Ultimate Edition sürümüne erişim hakkınız olacak.

Assassin's Creed: Valhalla, bu yılın son çeyreğinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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