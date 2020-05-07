Assassin's Creed Valhalla, Eşsiz Bir Hikaye Anlatımı Sunacak
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Assassin's Creed Valhalla, Eşsiz Bir Hikaye Anlatımı Sunacak

Assassin's Creed Valhalla, Eşsiz Bir Hikaye Anlatımı Sunacak
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Bir senelin bir boşluğun ardından bu sene oynayacağımız yeni bir Assassin's Creed oyunumuz olacak. Assassin's Creed Valhalla, son çeyrekte PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

Bir senelin bir boşluğun ardından bu sene oynayacağımız yeni bir Assassin's Creed oyunumuz olacak. Assassin's Creed Valhalla, son çeyrekte PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Ortaya çıkan yeni bir detaya göre, yeni oyunun faklı bir hikaye anlatımının olacakmış.

Bizleri Viking çağına götürecek olan Assassin's Creed Valhalla, Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor rolünde olacaksınız. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız.

Assassin's Creed Valhalla Hikaye Anlatımıyla Etkileyecek

GameSpot, Assassin's Creed Valhalla Hikaye Yönetmeni Darby McDevitt ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında McDevitt, yeni oyunun farkını ortaya yönlerin arasında hikaye anlatımı yapısının olacağını söylemiş. "Bu oyunda hikaye anlatımına çok farklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Hikaye anlatımının yapısı farklı. Sırtını hiçbir şekilde yeni nesil teknolojiye yaslamadı, şimdiye kadar hiçbir oyunda görmediğim şekilde hikaye deneyimleri inşa etmeye yaslıyor. Assassin's Creed hayranları için kesinlikle farklı bir hikaye yapısı olacağını düşünüyorum."

Darby McDevitt ayrıca Assassin's Creed Valhalla oyunundaki hikayenin sunumu ve oyuncuyu içine çekmesi açısından da eşsiz bir deneyim sunacağı konusunda son derece emin olduğunu dile getirdi.

Bu arada, Darby McDevitt daha önceden Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed: Revelations oyunlarının da baş yazarlığını yapmasının yanı sıra Assassin's Creed Origins geliştirici kadrosunda da yer almıştı Kendisi senaryosunun yazmında ve araştırmasının yapılmasında ve konseptinin oturtulmasında yardımcı olmuştu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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