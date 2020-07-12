Assassin's Creed Valhalla Çıkış Tarihi Sızdırıldı
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Assassin's Creed Valhalla Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Ubisoft Forward öncesinde Ubisoft için tatsız gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere son birkaç günde Assassin's Creed Valhalla ile ilgili oynanış videoları ve resmi duyurusu öncesinde Far Cry 6 sızıntıları yaşanmıştı.

Assassin's Creed Valhalla Çıkış Tarihi Sızdırıldı
12.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:06

Ubisoft Forward öncesinde Ubisoft için tatsız gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere son birkaç günde Assassin's Creed Valhalla ile ilgili oynanış videoları ve resmi duyurusu öncesinde Far Cry 6 sızıntıları yaşanmıştı. Yakın bir zaman önce de Assassin's Creed Valhalla çıkış tarihi ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi bugün Fransız yayıncı bugün E3 tarzı bir canlı yayın gerçekleştirecek. Ubisoft Forward adı verilen bu yayın, TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak. Öncesini ve sonrasını saymazsak, ana yayının kırk beş dakika kadar sürmesi bekleniyor. Bu süreçte hem geliştirilme aşamasında hem de piyasada olan oyunlar hakkında son haberleri alacak, yeni duyurular ile karşılaşacak ve yeni fragmanlar izleyeceğiz. Assassin's Creed Valhalla da son haberleri alacağımız oyunların arasında bulunuyor. Görünen o ki oyunun resmi çıkış tarihide Ubisoft Forward sırasında duyurulacaktı ama yaşanan bir kaza, bunu öne almış oldu.

Assassin's Creed Valhalla Çıkış Tarihi Ne Zaman?

assassinscreedgame_it Instagram hesabı üzerinden dün bir paylaşım yapıldı. Her ne kadar çok geçmeden silinmiş olsa da, Reddit kullanıcısı pipos666 bir şekilde kurtarmayı başarmış. Üç bölümden oluşan bu paylaşımda, Assassin's Creed Valhalla oyununun resmi çıkış tarihini de görünüyor. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise, 17 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının çıkış tarihi ise Ubisoft Forward sırasında yapılacaktır ama ileri bir tarihte çıkması bekleniyor.

Paylaşım serinin resmi İtalyan hesabından yapıldığı için söylenti olmak öteye geçse de, yine de duyuruyu beklemekte fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

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