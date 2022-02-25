Assassin's Creed Valhalla Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak

AC serisinin en son oyunu Assassin's Creed Valhalla bu hafta sonu 28 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft'a 1 milyar dolar kazandırmasıyla gündeme gelen Assassin's Creed Valhalla, bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek. Ubisoft yaptığı açıklamada Valhalla'nın Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia ve PC'de hafta sonu ücretsiz olacağını ve 28 Şubat tarihine kadar oynanabileceğini söyledi. Oyunu ücretsiz deneyim eden oyuncular oyunun sunduğu bütün ana içeriklere erişebilecek ve oyunu satın almaya karar verirlerse kaldıkları yerden devam da edebilecekler.

Valhalla 2020 yılında çıkmış olsa bile Ubisoft çeşitli etkinlikler ve güncellemelerle oyunu desteklemeye ve taze tutmaya devam ediyor. Oyunun bir sonraki büyük güncellemesi ise Ragnarok genişleme paketi ile gelecek. 10 Mart tarihinde piyasaya sürülecek olan Ragnarok'ta oyuncular ana karakterimiz Eivor'un Odin'le olan hikayesini izleyecek. Bu pakette bir yandan Svartalfheim çöküşünü görürken bir yandan da Baldr'ın başından geçen tehlikeli olayları izleyeceğiz. Ana oyuna sahip olan kişiler 39.99 euro ödeyerek ek pakete sahip olabilecek.

Valhalla ayrıca geçtiğimiz günlerde Ubisoft'a sağladığı yüksek gelir ile tekrar gündeme gelmişti. Ubisoft yaptığı açıklamada oyunun kendilerine 1 milyar dolardan fazla kazandırdığını ve şu ana kadar yaptıkları en kazançlı oyun olduğunu söylemişti. CEO Guillemot yaptığı açıklamada seride bu değere ulaşan ilk oyunun da Valhalla olduğunu belirtmişti.

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Valhalla'nın çıkışının üzerinden bu kadar zaman geçmişken oyuncular, yeni bir AC oyunu için meraklanmaya başladı. Bir sonraki Assassin's Creed oyunu olan AC Infinity hakkında bildiklerimiz ise hala oldukça sınırlı. Alışageldiğimiz AC oyunlarından oldukça farklı olacağı söylenen Infinity'nin serideki tüm oyunları birbirine bağlayacağı söyleniyor. Ubisoft ise oyun üzerine bilgi vermekten kaçınarak bizi karanlıkta bırakmaya devam ediyor.

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