Assassin's Creed: Valhalla 1.2.2 Hotfix Güncellemesi Yayınlandı
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Assassin's Creed: Valhalla 1.2.2 Hotfix Güncellemesi Yayınlandı

Assassin's Creed: Valhalla 1.2.2 Hotfix Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla için yeni bir yama yayınladı.

Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla için yeni bir yama yayınladı. Bu güncelleme, eksik ara yüz ögeleri de dahil olmak üzere haziran ayında yayınlanan ile ortaya çıkan hataları onarmak için bir düzeltme olacak.

İki haftadan uzun bir süre önce yayınlanan güncelleme, Ubisoft'un oyununun şimdiye kadar aldığı en büyük güncellemelerden biriydi. Valhalla'yı da dahil olmak üzere birçok yeni unsurla zenginleştirdi, ancak aynı zamanda bazı büyük teknik sorunlara da neden oldu.

Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla 1.2.2 yamasını yükledikten sonra birçok oyuncu oyunun donmasından şikayet etti ve hatalar devam etmek için önceki kaydetme durumunu yüklememizi gerektirdi. Güncellemenin yayınlanmasından birkaç gün sonra Ubisoft ilk düzeltmeyi yayınladı, ancak tüm sorunları ortadan kaldırmadı. Bu nedenle, ikinci bir yamaya ihtiyaç duyuldu.

AC: Valhalla, geçen yıl Kasım ayında PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PS5'in yanı sıra Google Stadia'da piyasaya sürüldü.

Oyun lansmanından sonra yoğun bir şekilde geliştirildi. Birçok güncellemeye ek olarak, Druidlerin Gazabı biçimindeki ilk büyük genişleme şimdiden piyasaya çıktı. The Siege of Paris adlı bir sonraki genişleme, Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Şimdilik Meteor geçici başlığı altında bilinen üçüncü, henüz duyurulmamış bir ek paketin de planlandığına dair birçok belirti mevcut.

Oyunu hiç bilmeyenler için Assassin's Creed: Valhalla, Ubisoft'un en çok satan sandbox serisinin on ikinci büyük oyunu. Döngü, başlangıçta aksiyon oyunları türünü temsil etse de, zamanla aksiyon RPG oyununa dönüştü; burada da durum bu. Oyun, Ubisoft Montreal liderliğindeki Ubisoft'a ait on beş geliştirme ekibi tarafından geliştirildi.

Kaynak: Turkmmo

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