Assassin's Creed Valhalla 1.2.1 güncellemesi ne zaman gelecek?

Assassin's Creed Valhalla'nın sistem 1.2.1 güncellemesi PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Stadia ve Amozon Luna için çıkış yapacak. Assassin's Creed Valhalla 1.2.1 güncellemesi ne zaman gelecek?

Oyunseverlerin merakla beklediği Assassin's Creed Valhalla sistem 1.2.1 güncellemesi paylaşıldı. Kullanıcıların heyecanla beklediği sistem güncellemesi bütün platformlarda ulaşılabilir olacak.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA 1.2.1 GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Oyuna yeni üç beceri eklenecek. Cold Rage, sırt sırta yakın dövüş saldırıları yapılırken bu saldırıların düşmanlar tarafından kesilmesini önlüyor. Eye of the North, yayınızla hedef aldığınız zaman Intense Rage, parry ve özel saldırıları gerçekleştirdiğiniz zaman engellenmenizi önlüyor. Üç efekt de birkaç saniye sonrasında tekrardan şarj olma potansiyeline sahip.

Oyuncular artık istedikleri zaman bitirme hareketleri sırasında sinematik kameranın girmesini kapatabilecek. Bunun yanı sıra görevler, aktiviteler, oynanış, savaş sistemi, yapay zeka ve kullanıcı arayüzü gibi pek çok alanda 90'dan fazla iyileştirme ve hatalar giderilmiş durumda. Güncelleme notları için buraya tıklayınız.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA 1.2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Güncellemenin indirme boyutu PlayStation 5 için 5.5 GB, Xbox Series için 16 GB, PlayStation 4 için 5-8 GB, Xbox One için 12.8 GB ve PC için 14 GB. Güncelleme 27 Nisan itibarıyla ulaşılabilir oldu.