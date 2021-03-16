Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor
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Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor

16.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:44
Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor

Ubisoft, yaptığı açıklamayla Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncellemesini bugun kullanıcılar ile buluşturacaklarını açıkladı. Oyuncular merakla güncellemeyi beklerken gelin haberin detaylarına bir göz atalım... İşte, Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncelleme notları!

Uzun zamandır beklenilen Transmog iyileştirmesi nihayet geliyor. Oyunseverler Assassin's Creed Valhalla 1.2.0 güncellemesiyle birlikte silahlarının ve diğer eşyalarının görüntülerini istedikleri gibi dizayn edebilecek ve bu dizayn sistemi onları olumsuz anlamda hiçbir etkilemeyecek. Bunun ücreti ise her seferinde 50 gümüş olacak.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA 1.2.0 GÜNCELLEME NOTLARI

Oyuna üç yeni beceri takviye edilecek. Fearless Leaper ile yukarıdan atlayarak gerçekleştirilen saldırılar daha da yaygın bir alanı etkileyecek ve herhangi bir yükseklikten de yapılmasına bir engel olmayacak. Raven's Loot ile kuzgununuz uzak mesafeden gerçekleştirdiği ataklarda öldürülen hedeflerden loot toplayacak. Loot Food ile ölülerden artı bir yemek çıkacak.

Oyunda yakın bir kamera eklentisi gelecek. Oyun menüsünden etkinleştirildiğinde normal oynanış sırasında kemara daha yakın hale gelecek. Savaş sırasında ise uzaklaşacak.

Ayrıca güncelleme 18 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve Ravensthorpe, yeni yan akviteler ve özel ödülleri de bünyesinde bulunduracak.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA 1.2.0 GÜNCELLEMESİ KAÇ GB?

PlayStation 5 için indirme boyutu 12.28 GB, Xbox Series için 17.97 GB, PlayStation 4 için 12.6 GB, Xbox One için 12.81 GB ve PC için 15.85 GB.

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