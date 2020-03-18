Assassin's Creed Odyssey, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek
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23 Mart, Teknoloji

Assassin's Creed Odyssey, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft, önümüzdeki hafta sonunda yeni bir Free Weekend programı gerçekleştirecek. Bu defa seçilen oyun ise Assassin's Creed Od

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Assassin's Creed Odyssey, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft, önümüzdeki hafta sonunda yeni bir Free Weekend programı gerçekleştirecek. Bu defa seçilen oyun ise Assassin's Creed Odyssey oldu.


Oyun dünyasının önde gelen yayıncıları, bünyelerindeki hem popüler hem de geri planda kalmış oyunlarını daha fazla oyuncuya ulaştırabilmek için Free Weekend programları gerçekleştiriyorlar. Geçmişte birçok popüler oyununu bu şekilde oyuncuların beğenisine sunan Fransız yayıncı, bu hafta sonunda bizleri Assassin's Creed Odyssey ile Antik Yunan dönemine götürmeye karar vermiş.


19 - 23 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ücretsiz oynama süreci, PlayStation 4 ve Xbox One için 19 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 10: 00 ve PC için de TSİ 14: 00 sıralarında başlayacak. Bitiş zamanı ise 23 Mart 2020 Pazartesi günü PC için TSİ 19: 00, PlayStation 4 ve Xbox One için de TSİ 20: 00. Eğer Uplay veya Epic Games Store kullanıcısıysanız, halihazırda ön-yükleme yapabilirsiniz.


Eğer Assassin's Creed Odyssey oyunundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, bütün sürümler için Uplay ve Steam mağazaları üzerinde 26 Mart 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek %67 oranında bir indirim söz konusu olacak. Free Weekend süresi boyunca kaydedeceğiniz aşama da eksiz olarak tam sürüme aktarılacak.


Assassin's Creed Odyssey konusu


M.Ö. 431 yılında geçen ve Atina ve Sparta arasındaki Peloponez Savaşı'nın kurgusal bir tarihinin anlatıldığı oyunda, tercihinize göre Alexios veya Kassandra rolünde olacaksınız. Aileyi bir araya getirmek için çıktığınız macerada, her iki taraf için de savaşmanız gerekecek.


Rol Yapma Oyunu ögelerinin daha fazla ön-plana çıktığı oynanışta, senaryo boyunca dallanıp budaklanan görevler ve diyalog seçimleriyle karşılaşacaksınız ve buna bağlı olarak da farklı bitişler görebileceksiniz. Ayrıca infaz ve hırsızlık gibi suç sayılan eylemleri ulu orta gerçekleştirdiğiniz zaman, başınıza ödülün koyulacağı bir sistem de bulunuyor. Bu sisteme bağlı olarak hem sizden aşağı hem de sizden yukarı seviyedeki diğer paralı askerler peşinize düşüyorlar.

Kaynak: Tamindir

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