Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends Yeniden Ücretsiz
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Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends Yeniden Ücretsiz

Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends Yeniden Ücretsiz
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda Uplay üzerinden popüler Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends oyunlarını ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturmuştu.

Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda Uplay üzerinden popüler Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends oyunlarını ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturmuştu. Eğer bu ücretsiz dağıtımları kaçırdıysanız, üzülmeyin. Çünkü, Fransız yayıncı yeni bir fırsat daha sunuyor.

COVID-19 salgını devam ederken, oyun dünyasının büyük yayıncıları eve kapanmak durumunda kalan biz oyuncular için birçok fırsatı ardı ardına beğenimize sunmuşlardı. Sunmaya da devam ediyorlar. Ubisoft da aralarında bulunuyor. Fransız yayıncı, çevrimiçi mağazası üzerinden belirli oyunlarını sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtıyor.

Ücretsiz Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends Fırsatı

Zaman zaman bu oyunlardan bazıları, daha sonradan haberi olan oyuncular için bir kez daha gündeme getirilebiliyor. Şimdi olduğu gibi. Eğer Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends ücretsiz dağıtılırken haberiniz olmadıysa, buyurun bir fırsatınız daha var.

Bu oyunları bugünden itibaren 5 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 21: 00'a kadar Uplay üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.

Assassin's Creed II

Assassin's Creed II oyununun ana hikayesi on beşinci yüzyılda ve orta çağdan modernliğe geçiş dönemi İtalya'sında geçiyor. Ana karakter olan Ezio Auditore da Firenze, ailesine yapılan ihanet ve kurulan komplo karşısında intikam yemini ediyor ve Leonardo da Vinci'nin de yardımı ile Floransa, Forli, Toskana ve Venedik boyunca en güçlü ailelere karşı mücadele edeceği zorlu bir maceraya atılıyor. Aynı zamanda da usta bir suikastçı olmaya giden yolda basamakları birer birer çıkıyor.

Child of Light

Oyunun hikayesi hayali Lemuria diyarında geçiyor. Gizemli bir hastalıktan ölen Aurora isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Çocuk yaştaki Aurora, evine geri dönmeyi istiyor. Bunun yolu ise Gecenin Kraliçesi (Queen of the Night) tarafından esir tutulan ayı, güneşi ve yıldızları özgürlülerine kavuşturmasından geçiyor.

Rayman Legends

Konu olarak Rayman Origins'in bir asır sonrasında geçen Rayman Legends oyununda, Rayman, Globox ve Teensies, büyüleyici tablolar ile dolu bir çadır keşfediyorlar. Bu keşfin akabinde de üçlü bir anda mistik dünyalara geçiş yapıyorlar ve büyük macera da böylece başlıyor. Kahramanlarımızın hedefi ise evlerine geri dönmek.

Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de dört kişiye kadar kooperatif desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra beş farklı aşamadan oluşan çevrimiçi meydan okuma modunun da bulunduğunu söyleyelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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