Assassin's Creed Chronicles kısa süreliğine bedava oldu

Assassin's Creed Chronicles bedava oldu. Ubisoft 35.yaşını kutlamak için Chronicles üçlemesini kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor. Detaylar haberimizde.

Fransa merkezli oyun geliştiricisi oyun dünyasında 35.yaşına girdi. Geliştirici firma yeni yaşını kutlamak için Assassin's Creed Chronicles serisini kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Oyuncular 12 Kasım tarihine kadar oyunları Ubisoft Connect üzerinden hiçbir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecek.

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Chronicles üçlemesi Assassin's Creed oyunlarını Çin, Rusya ve Hindistan'a götürüyor. Climax Studios tarafından geliştirilen oyunlar diğer yapımların aksine daha minimal bir tasarıma sahip olsa da oyunculardan geçer not almayı başardı. Çıkış yaptığı ilk süreçte beklenen etkiyi yaratamasa da AC: Chronicles serisinin bir şansı hak ettiğini söyleyebiliriz.

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES NASIL BEDAVA ALINIR?

Oyunu ücretsiz bir şekilde temin etmek için bu bağlantı üzerinden Ubisoft'un resmi sitesine ulaşın.

Oyunları ücretsiz bir şekilde indirip oynamak için Ubisoft Connect'i bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Aynı bağlantı üzerinden Connect hesabı oluşturabilir ve giriş yapabilirsiniz.

12 Kasım tarihine kadar bu bağlantı üzerinden ücretsiz dijital kopyaları talep edebilirsiniz.

Dilerseniz çalıştırıcıyı indirebilir ve platform üzerinden mağazaya giriş yaparak oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES HAKKINDA

Üç farklı platform oyunundan oluşan Chronicles serisi normalde 109 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. AC Chronicles: China oyunculara Çinli suikastçı Shao Jun'u canlandırma fırastı veriyor. Ezio Auditore tarafından eğitilen Shao Jun kendi memleketinde Eight Tigers adı verilen tapınakçılara karşı savaşıyor.

Assassin's Creed: India ise Arbaaz Mir adlı Hindistanlı bir suikastçı olarak oynama fırsatı sunuyor. 1841'de geçen yapım Hindistan'ın çatılarında çeşitli aksiyonlara atılmamıza olanak tanıyor.

Üçlemedeki son yapım olan AC Chronicles: India oyuncuları Ekim Devrimi'nin sonrasına götürüyor. Nikolai Orelov olarak oynadığımız yapım Rusya platform temelli başarılı üçlemenin sonuncusu olarak öne çıkıyor.

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