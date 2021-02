Assassin's Creed Chronicles: China kısa bir süreliğine ücretsiz

Ubisof, oyunseverleri heyecanlandıran bir süpriz yaptı. Ubisoft Store'da normal fiyatı 45 TL olan Assassin's Creed Chronicles: China oyunu, bugün itibari ile kısa bir süreliğine ücretsiz şekilde kullanıma sunuldu. Oyun 16 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES: CHINA ÜCRETSİZ NASIL YÜKLENİR?

Oyuna ulaşabilmek için, Ubisoft Connetc'i bilgisayarınıza yükleyin. Yüklü ise hesabınıza giriş yapın. Kurulumu yapıp hesabınıza girişi sağladıktan sonra, üst köşede bulunan Lunar Sale sekmesine tıklayın. Ardından ekrana gelen Assassin's Creed Chronicles: China oyununu sepetinize ekleyin. Son olarak onay butonuna tıklayın.

Assassin's Creed Chronicles: China minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 or Windows 8 or Windows 8.1 (32/64bit versions)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz

RAM: 2GB or more for Windows 7, Windows 8. Windows 8.1

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0)

Assassin's Creed Chronicles: China önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 or Windows 8 or Windows 8.1 (32/64bit versions)

İşlemci: Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz or AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz

RAM: 4GB or more for Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 470 or AMD Radeon HD5870 or better (1024MB VRAM with Shader Model 5.0)