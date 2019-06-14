Assange'nin iade davası gelecek yıl görülecek
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması için 25 Şubat 2020 tarihi belirlendi.
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması için 25 Şubat 2020 tarihi belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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