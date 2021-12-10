Assange'nin ABD'ye iade edilmeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusu kabul edildi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilmeyeceği yönündeki karara ilişkin Washington'un temyiz başvurusunu kabul etti.
İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilmeyeceği yönündeki karara ilişkin Washington'un temyiz başvurusunu kabul etti.