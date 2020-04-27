Assange'ın duruşması koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
ABD'nin Wikileaks kurucusu Jullian Assange'ın iadesini istediği davada, ikinci duruşma ertelendi.
27.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:46
ABD'nin Wikileaks kurucusu Jullian Assange'ın iadesini istediği davada, ikinci duruşma ertelendi. İngiliz yargıç koronavirüs salgını sebebiyle tarafların şahsen mahkemede bulanamayacağını belirterek duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi. Assange'ın avukatları koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle müvekkilleri Assange ile görüşemediklerini bu sebeple duruşmanın ertelenmesini talep etti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı, yeni bir tarih belirlemek için duruşmayı 4 Mayıs'a ertelediğini açıkladı.
Kaynak: DHA