Assange'ın duruşması koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi ABD'nin Wikileaks kurucusu Jullian Assange'ın iadesini istediği davada, ikinci duruşma ertelendi.

ABD'nin Wikileaks kurucusu Jullian Assange'ın iadesini istediği davada, ikinci duruşma ertelendi. İngiliz yargıç koronavirüs salgını sebebiyle tarafların şahsen mahkemede bulanamayacağını belirterek duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi. Assange'ın avukatları koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle müvekkilleri Assange ile görüşemediklerini bu sebeple duruşmanın ertelenmesini talep etti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı, yeni bir tarih belirlemek için duruşmayı 4 Mayıs'a ertelediğini açıkladı.

Kaynak: DHA