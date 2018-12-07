Assange'ın Avukatından Ekvador Devlet Başkanına Yanıt

Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack, Ekvador ile İngiltere'nin Wikileaks'in kurucusu hakkında vardığı iddia edilen anlaşmayla ilgili olarak, "Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." dedi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan Pollack, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun İngiltere'nin Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da hayatının tehlikeye gireceği başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda garanti verdiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

"Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." ifadesini kullanan Pollack, "Hiç kimse doğru bilgileri yayımladığı için suçlanamamalı. ABD'de Assange hakkında bu türden suçlamalarda bulunulduğuna göre, Ekvador kendisine sığınak sağlamayı sürdürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Moreno'nun açıklamaları

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, bugün katıldığı bir radyo programında, İngiltere'nin Julian Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdiğini iddia etmişti.

"İngiliz hükümeti hiç kimseyi hayatının tehlikeye gireceği bir ülkeye asla iade etmeyeceğini söylüyor." diyen Moreno, Assange'ın hukuk ekibinin de konu üzerinde çalıştığını kaydetmişti.

Ekvador, geçen hafta bütçe sorunlarını gerekçe göstererek Assange'ın büyükelçilikteki gıda, ilaç ve çamaşır masraflarını artık karşılamayacağını duyurmuştu.

6 yıldır büyükelçilikte

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.

İngiliz mahkemesi şubat ayında Assange hakkındaki yakalama kararına yönelik itirazı reddetmişti.